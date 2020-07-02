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Самолеты едва не столкнулись в российском небе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Два пассажирских самолета подошли друг к другу на опасное расстояние в небе над Ростовом-на-Дону, столкновение удалось предотвратить диспетчерам. Реальной угрозы авиакатастрофы и не было, сообщила Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ.

Об опасном сближении Airbus A320 авиакомпании S7, вылетевшим из Ростова в Москву, и Boeing-777 перевозчика Emirates, двигавшегося из Осло в Дубай, написал Telegram-канал «112». Он же опубликовал расшифровку переговоров диспетчеров с пилотами лайнеров, из которой следует, что пилоты S7 не сразу отреагировали на отдаваемые на английском языке указания, приняв их за фоновые переговоры.

S7 Airlines прокомментировала инцидент, сообщив, что 10 июня система предупреждения опасного движения сработала на рейсах S7 Airlines и Emirates, а «экипажи корректно оценили и грамотно отработали возникшую ситуацию».

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«Все современные самолеты оборудованы системой предупреждения опасного сближения, которая, при необходимости, заблаговременно подает экипажу сигнал о возможном конфликте в движении. Если ситуация усугубляется, система дает пилотам команду на спуск или набор высоты. Таким образом, у пилотов всегда есть время совершить безопасный маневр, даже если соответствующее распоряжение от диспетчера не поступило. Каждые полгода пилоты в обязательном порядке отрабатывают действия в подобных ситуациях на авиационных тренажерах», — говорится в сообщении авиакомпании.

Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ заявила, что опасного сближения между лайнерами не было. «Утверждать, что в данном случае два воздушных судна едва не столкнулись — серьезное преувеличение», — цитирует «Коммерсантъ» пресс-секретаря организации Николая Ивашова.

Он отметил, что «попытки некоторых ненадежных анонимных источников в интернете в погоне за хайпом "превращать" каждое срабатывание системы TCAS на борту или наземной системы у диспетчеров в сенсацию на грани катастрофы приводят лишь к развитию аэрофобии у определенной категории авиапассажиров».

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