Фильм Гарика Сукачева об Алтае впервые покажут по ТВ

Двухсерийный фильм Гарика Сукачёва «То, что во мне!», снятый в Республике Алтай и Алтайском крае, впервые покажут по телевидению.

Показ приурочен к 175-летию Русского географического общества, он состоится 6 и 7 июля на Первом канале, начало в 23:25 часа, сообщается на официальной странице музыканта в Facebook.

В фильм вошли малоизвестные факты об истории России, российского кино и особенностях культуры коренных народов региона, которые Гарик Сукачёв открыл во время своего путешествия.

Например, в годы Великой Отечественной войны Россию поддерживала продовольствием Монголия. Мясо, одежду и другие вещи перевозили по Чуйскому тракту, где также родилась знаменитая песня «Есть по Чуйскому тракту дорога…», прозвучавшая в фильме «Живет такой парень» Василия Шукшина.

Музыкант побывал в селе Сростки, где находится дом-музей Шукшина и встретился с жительницей поселка, знавшей Василия Макаровича с детства и сыгравшей в его фильме «Печки-лавочки». В картине Гарик рассказывает немало историй об этих местах, о Шукшине и его картинах.

Важное место в фильме уделено Чуйскому тракту. Здесь «сосредоточены места силы, где издавна поклонялись духам». Музыкант отмечает, что показа фильма по ТВ зрители ждали несколько лет.