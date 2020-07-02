«Бивиса и Баттхеда» перезапустят

Режиссер Майк Джадж возрождает сериал «Бивис и Баттхед», популярный в 1990-х годах, сообщается на сайте MTV.

Джадж будет отвечать за сценарий и производство. Кроме того, он, как и прежде, озвучит двух главных персонажей. Планируется выпустить два новых сезона, а также спин-оффы и специальные эпизоды.

Сюжет будет строиться на жизни главных персонажей в новом мире поколения Z. Дата выхода пока неизвестна.

«Бивис и Баттхед» — мультсериал о двух подростках, которых их создатель называл «маньяками, воспитанными телевизором». Выходил на MTV с 1993 по 1997 годы. На русском языке всех персонажей мультфильма озвучивал Сергей Чонишвили, привнесший прозвища героев «Баклан» и «Пельмень».