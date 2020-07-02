Кремль назвал итоги голосования по Конституции триумфом

Кремль остался доволен результатами голосования по поправкам в Конституцию и посчитал «высочайшую явку и высочайший уровень поддержки» триумфом доверия президенту, сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

«Однозначно [в Кремле] считают триумфом [итоги голосования по поправкам к конституции]. По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту [РФ Владимиру] Путину», — приводит ТАСС слова Пескова.

По его мнению, «легко прогнозировался высокий интерес к теме поправок, это было обусловлено общественной активностью в процессе формулирования поправок, инициирования поправок». «Но, конечно, такую высочайшую явку и высочайший уровень поддержки, которые на сегодняшний день уже отфиксированы, было спрогнозировать очень сложно», — признался представитель Кремля.

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Говоря о плане реализации изменений, за которые проголосовали россияне, пресс-секретарь главы государства отметил, что «это вопрос будущего страны, ближайшего будущего страны».

Он считает, что невозможно назвать точную дату, когда россияне почувствуют на себе изменения. «Сейчас, когда россияне оказали такую поддержку всем инициативам по изменениям в конституции, конечно, это станет фундаментом для лучшего будущего нашей страны», — уверен Песков.

Он не дал ответа на вопрос, какие реформы начнутся в первую очередь. «Безусловно, это потребует и законодательных инициатив, поэтому впереди предстоит работа», — пояснил он.