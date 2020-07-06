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«Темные воды»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Темные воды» основан на реальных событиях: масштабном разоблачении крупнейшей американской химической компании.

США, 2019 год, режиссер Тодд Хейнс, 16+
В главной роли: Марк Руффало
Слоган: «У правды есть свой инсайдер»

Сюжет фильма повествует о громком деле адвоката Роберта Билотта (Руффало). Он выступает с обвинением в суде против компании DuPont, которая десятилетиями цинично травила людей, загрязняя химикатами питьевую воду. В фильме разбирательство длится 19 лет.

Драматический триллер Тодда Хейнса основан на реальном журналистском материале и судебном процессе, который идет до сих пор. Роб Билотт посвятил 20 лет своей жизни защите пострадавших от экологических нарушений. Адвокат провел самое крупное независимое американское исследование онкологии с привлечением ученых-химиков.

Роберт Билотт:

«Химикаты обнаруживаются в питьевой воде по всему земному шару, в крови по всему миру. Европарламент — это одно из мест на Земле, где есть люди, понимающие природу этой проблемы и её масштаб. Депутаты принимают реальные и комплексные меры, чтобы разобраться с этими химикатами»

Историческая правда в фильме заключена в серьезном экологическом влиянии компании на окружающею среду и здоровье людей. По данным рейтинга Toxic 100, сформированного американским научно-исследовательским институтом, на август 2013 года DuPont находилась на первом месте среди компаний, в наибольшей степени загрязняющих окружающую среду в США.

Компания DuPont долгие годы производила товары, содержащие PFOA (перфтороктановую кислоту), что крайне негативно сказалось на состоянии здоровья работников предприятия и потребителях продукции.

В 2000-х годах DuPont получила иски на сотни миллионов долларов от пострадавших сотрудников и живших рядом с предприятиями людей. В 2006 году PFOA признали канцерогеном. Была запущена программа удаления PFOA из технологических процессов и ряд компаний был оштрафован. По официальной информации, с января 2012 года DuPont не использует PFOA в производстве посуды и форм для выпечки. 

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