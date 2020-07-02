Мужчина на Алтае убил соперника и отвез на тележке к магазину

Селянин в Республике Алтай забил гвоздодером соперника и через несколько дней отвез тело на садовой тележке к продуктовому магазину, сообщает СУ СК региона.

По данным ведомства, инцидент произошел 23 мая в селе Чоя. 38-летний мужчина выпил и, взяв металлический гвоздодер, пришел к бывшей сожительнице, чтобы выяснить отношения с ее новым 45-летним возлюбленным.

Он попросил женщину разбудить того и вызвать для разговора на улицу, а сам спрятался на веранде. Увидев в дверном проеме вышедшего к нему соперника, он напал на него и начал бить гвоздодером по голове и телу. Он ударил его не менее 33 раз, пока тот не упал на землю, потеряв сознание. От полученных травм мужчина умер на месте.

После этого, как пояснил представитель ведомства, злодей продолжил выпивать с бывшей подругой, тело убитого оставалось здесь же несколько дней. Только рано утром 25 мая он на садовой тележке отвез тело к зданию продуктового магазина и там оставил. После вернулся в дом, убрал помещение, помыл пол и орудие преступления.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.