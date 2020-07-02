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Улицы Новосибирска затопило после ливня. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Площадь Труда и другие улицы Новосибирска затопило после ливня в четверг, такие проблемы возникают из-за неочищенной ливневой канализации.

После сильного ливня в Новосибирске затопило ряд улиц. Среди них традиционно площадь Труда, где по словам очевидцев в соцсетях, автомобили буквально плывут по воде.


«На Бердском шоссе трактор отмылся до блеска. В Первомайском районе под водой скрыло колёса припаркованного внедорожника Chevrolet Niva, а в лужах рядом купались дети», — говорится в сообщении в группе «АСТ-54».

Затопление дорог происходит в Новосибрске при каждом сильном дожде. Одна из причин недостаточное количество ливневых канализаций или их засоренность.

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