Продажи электрокроссовера Nissan Ariya начнутся в июле

Премьера товарной версии электрического кроссовера Nissan Ariya, который появится в России, состоится 15 июля 2020 года, объявила компания.

Ariya — новейшая разработка Nissan, прототип был представлен в прошлом году. Кроссовер построен на платформе EVP. Внешними отличительными особенностями новинки являются ниспадающая стеклянная крыша, узкие светодиодные фары и ходовые огни, спойлер на двери багажника и большие колесные диски.

В салоне будет горизонтальный изогнутый дисплей, по своей форме напоминающий волну. В Nissan решили отказаться от вертикальных планшетов из соображений удобства, практичности и безопасности.

Серийный Ariya будет доступен как с единственным, так и с двумя электрическими моторами. Топовая версия автомобиля сможет ускоряться с места до 100 километров в час за пять секунд, а запас хода кроссовера составит около 500 километров.

Автомобиль начнут продавать в Японии, а затем модель доберется и до других рынков, в том числе до России. По предварительной информации, стартовая цена составит 40 тысяч долларов. Модель будет конкурировать с Ford Mustang Mach-E и Tesla Model Y.