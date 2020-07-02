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Российский боец стал номинантом престижной World MMA Awards

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: MMAnytt / CC BY-SA 3.0

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян вошел в шорт-лист престижной премии World MMA Awards в номинации «Прорыв года», сообщила пресс-служба оргкомитета премии.

В шорт-лист также вошли обладатели пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волкановский (Австралия) и Чжан Вэйли (Китай), претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс (Бразилия) и Хорхе Масвидаль (США).

На счету Яна 14 побед и одно поражение. 27-летний россиянин 11 июля проведет бой с бразильцем Жозе Альдо за титул чемпиона UFC.

Ян родом из Дудинки Красноярского края, после девятого класса переехал в Омск, где окончил университет. 

Церемония вручения World MMA Awards ежегодно проводится с 2008 года. Считается самый престижной в мире ММА. Лауреаты определяются путем онлайн-голосования на сайте премии.

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