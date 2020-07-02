Политолог объяснил, почему Германия сделала ставку на Россию

Берлин вынужден переориентировать внешнеполитический курс, сделав ставку на Россию, после углубления противоречий с США, заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Ранее посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр сообщил, что Берлин во время председательства ФРГ в Совете Евросоюза будет стремиться к более тесному взаимодействию с Россией.

«Между США и Германией появился целый клубок противоречий — начиная от экономического соперничества в ряде отраслей и заканчивая такими вопросами, как пребывание американских солдат на немецкой земле, или вопросами конкуренции за доминирование на Европейском субконтиненте», — сказал в интервью RT Оленченко.

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По его словам, США не потерпят ситуации, когда самостоятельная Германия является лидером Западной Европы. «Вашингтон хотел бы, чтобы Берлин занимал подчиненное положение. В такой ситуации Германия вынуждена переориентировать свой внешнеполитический курс, сделав ставку на Россию как на своего стратегического партнера», — отметил политолог.

Эксперт добавил, что в прошлом месяце тенденция на ухудшение отношений между Берлином и Вашингтоном стала еще более очевидной, а немецкие власти чаще заявляют о необходимости проводить самостоятельную политику, без оглядки на Соединенные Штаты.

При этом, считает Оленченко, признаки деградации отношений этих сторон наблюдались еще и во время президентства Барака Обамы, а при Дональде Трампе ситуация усугубилась.