Новый ручной пулемет создадут в России

Российские конструкторы в 2020 году приступят к разработке нового ручного пулемета на базе РПК-16, к которому российские военные высказали ряд замечаний.

РПК-16 создали несколько лет назад, он прошел полный цикл предварительных испытаний, поступил в войска и применялся во всех климатических зонах.

«По итогам этой эксплуатации был выделен целый ряд замечаний и предложений, которые, по мнению военных, должны быть реализованы. Эта информация была обобщена, и с этого года начнется разработка уже нового пулемета», — сказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

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По его словам, сейчас РПК-16 не позволяет реализовать некоторые решения, которые важны для военных. «Это, по сути, будет новый, другой пулемет», — подчеркнул источник.

РПК-16 — российский ручной пулемет, разработанный концерном «Калашников». Стрельбу из него можно вести из двух источников патронов: первый — штатный магазин автомата Калашникова, второй — специально разработанный магазин барабанного типа.

Емкость составляет 95 патронов, ствол длиной 410 миллиметров, калибр — 5,45 на 39 миллиметров, вес оружия — 4,5 килограмма, скорострельность — 700 выстрелов в минуту.