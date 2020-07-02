НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Новый ручной пулемет создадут в России

Источник:
РИА Новости
296 1
Фото: © Калашников Media

Российские конструкторы в 2020 году приступят к разработке нового ручного пулемета на базе РПК-16, к которому российские военные высказали ряд замечаний.

РПК-16 создали несколько лет назад, он прошел полный цикл предварительных испытаний, поступил в войска и применялся во всех климатических зонах.

«По итогам этой эксплуатации был выделен целый ряд замечаний и предложений, которые, по мнению военных, должны быть реализованы. Эта информация была обобщена, и с этого года начнется разработка уже нового пулемета», — сказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

#Оружие
Эволюция «Калашникова»: от ружья до электробайка

По его словам, сейчас РПК-16 не позволяет реализовать некоторые решения, которые важны для военных. «Это, по сути, будет новый, другой пулемет», — подчеркнул источник.

РПК-16 — российский ручной пулемет, разработанный концерном «Калашников». Стрельбу из него можно вести из двух источников патронов: первый — штатный магазин автомата Калашникова, второй — специально разработанный магазин барабанного типа.

Емкость составляет 95 патронов, ствол длиной 410 миллиметров, калибр — 5,45 на 39 миллиметров, вес оружия — 4,5 килограмма, скорострельность — 700 выстрелов в минуту.



Еще по теме
Конкурента автомата Калашникова стали производить в России
Полет противолодочников Ту-142 над Арктикой сняли на видео
Россия впервые испытала «рой» истребителей
Задымившийся после парада новейший «Бумеранг» попал на видео
смотреть все
Оборона #Оружие #ОПК #Армия #Техника
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заявил, что понимает проголосовавших против поправок
•
Биржевая цена АИ-95 четвертый раз подряд обновила рекорд
•
Новый ручной пулемет создадут в России
•
Самолеты едва не столкнулись в российском небе
Подробности
•
«Северокорейская» Сибирь: предварительные итоги голосования
•
Тарифы ЖКХ и детские выплаты: что изменится с 1 июля
•
Фактор второй волны: что будет с рублем и долларом в июле
•
Крутое пике: авиация получила сокрушительный удар
Как это работает
•
Быстрое и густое: готовим варенье и джем из клубники
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Завести плутовку, или Сколько стоит домашняя лиса
•
Дом из газоблоков: недорого, тепло и сухо
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Республика Алтай открыла турбазы для россиян
Сибирь 02.07.2020 19:14
Мужчина на Алтае убил соперника и отвез на тележке к магазину
Сибирь 02.07.2020 18:14
Улицы Новосибирска затопило после ливня. ВИДЕО
Сибирь 02.07.2020 17:31
Тонущего лосенка спасли в «Красноярских Столбах». ВИДЕО
Сибирь 02.07.2020 16:26
Самое популярное
АвтоВАЗ приступил к подготовке производства машин на новой платформе
5099
Мужчина попал в книгу рекордов Гиннесса за трюк с яйцами
4177
Путин подписал указ о призыве из запаса на военные сборы
3290
Завести плутовку, или Сколько стоит домашняя лиса
2787
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заявил, что понимает проголосовавших против поправок
•
Биржевая цена АИ-95 четвертый раз подряд обновила рекорд
•
Новый ручной пулемет создадут в России
•
Самолеты едва не столкнулись в российском небе
Как это работает
•
Быстрое и густое: готовим варенье и джем из клубники
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Завести плутовку, или Сколько стоит домашняя лиса
•
Дом из газоблоков: недорого, тепло и сухо
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Mitрич

вспомнишь Гоголя................над кем смеетесь, над собой смеетесь....................лживая до корней...

nastya19944

Дураку понятно, что это все вымысел.

verge 96

Там и вопрос то звучал так, что ответы можно трактовать по разному:1) Да. Одобряю.2) Нет. Одобряю.Естественно...

Gladwin

Постеснялись бы столько рисовать.

Иркут 69

Не стоит обращать внимания на этот цирк. То, что происходит, мало имеет отношения к мнению населения....