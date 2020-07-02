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Поезд «Россия» Владивосток — Москва стал ежедневным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Скорый поезд № 1/2 «Россия», пересекающий страну от Москвы до Владивостока, с июля начал ходить по новому расписанию — ежедневно, сообщила пресс-служба РЖД.

«Россия» вместо трех раз в неделю будет курсировать ежедневно и заменит в расписании поезд № 99/100 Москва — Владивосток. В маршруте следования добавятся более 70 новых остановок. Для рейсов из Владивостока изменения вступят в силу со 2 июля, из Москвы — с 9 июля.

Все составы поезда «Россия» будут сформированы из плацкартных и купейных вагонов нового поколения, выполненных в виде двухвагонных сцепов и построенных в последние два года. Новый подвижной состав оборудован системами климат-контроля, вендинговыми автоматами, экологически чистыми санитарными комнатами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. В каждом вагоне установлена душевая кабина.

В современных вагонов используется новая система очистки и обеззараживания воздуха. Очистка поступающего снаружи воздуха происходит за счет двухступенчатой системы фильтрации, состоящей из фильтров грубой и тонкой очистки, которые удерживают пыль и неприятные запахи. Обеззараживание воздуха происходит за счет ультрафиолетовых ламп. Они полностью безопасны для людей, так как находятся под крышей вагона, и пассажиры с ними не контактируют.

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