Раскрыты характеристики супертелевизора Xiaomi

Xiaomi готовится к выпуску телевизора премиум-сегмента в рамках новой серии Master TV, официальный представитель китайской компании раскрыл некоторые характеристики устройства.

Xiaomi Master TV получит 120-герцевый OLED-экран. За звук будет отвечать технология объемного аудио, система Dolby Atmos. Из внешних интерфейсов будут доступны HDMI 2.1, управление через NFC, технологии VRR и ALLM, сообщает Hi-tech.mail.ru со ссылкой на Gizmochina.

Разрешение экрана телевизора составляет 4K. Плавность работы устройства обеспечит кастомный процессор с четырьмя ядрами A73 с поддержкой всех HDR-форматов.

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Лэй Цзюнь, основатель Xiaomi, заявил, что флагманский телевизор подарит пользователям более насыщенные и яркие цвета, высококонтрастное изображение и улучшенное качество звука и видео. К сожалению, другие детали о Master TV, например, диагональ экрана, не раскрывается.

В 2019 году Xiaomi уже шагнула в премиум-сегмент электроники, выпустив концепт-смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha с ценником около 3 тысячи долларов. Правда, до магазинов девайс до сих пор не добрался.