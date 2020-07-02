НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Раскрыты характеристики супертелевизора Xiaomi

Источник:
Hi-tech.mail.ru
267 0
Фото: © Xiaomi

Xiaomi готовится к выпуску телевизора премиум-сегмента в рамках новой серии Master TV, официальный представитель китайской компании раскрыл некоторые характеристики устройства.

Xiaomi Master TV получит 120-герцевый OLED-экран. За звук будет отвечать технология объемного аудио, система Dolby Atmos. Из внешних интерфейсов будут доступны HDMI 2.1, управление через NFC, технологии VRR и ALLM, сообщает Hi-tech.mail.ru со ссылкой на Gizmochina.

Разрешение экрана телевизора составляет 4K. Плавность работы устройства обеспечит кастомный процессор с четырьмя ядрами A73 с поддержкой всех HDR-форматов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕMicrosoft выпустила антивирус для Linux

Лэй Цзюнь, основатель Xiaomi, заявил, что флагманский телевизор подарит пользователям более насыщенные и яркие цвета, высококонтрастное изображение и улучшенное качество звука и видео. К сожалению, другие детали о Master TV, например, диагональ экрана, не раскрывается.

В 2019 году Xiaomi уже шагнула в премиум-сегмент электроники, выпустив концепт-смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha с ценником около 3 тысячи долларов. Правда, до магазинов девайс до сих пор не добрался.



Еще по теме
Ростелеком запустит интерактивную платформу для развития детей
Мобильные номера предложили закрепить за абонентами
Названа опасность работающего Bluetooth на смартфоне
Представлен недорогой водонепроницаемый смартфон
смотреть все
Технологии #Гаджеты
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заявил, что понимает проголосовавших против поправок
•
Биржевая цена АИ-95 четвертый раз подряд обновила рекорд
•
Новый ручной пулемет создадут в России
•
Самолеты едва не столкнулись в российском небе
Подробности
•
«Северокорейская» Сибирь: предварительные итоги голосования
•
Тарифы ЖКХ и детские выплаты: что изменится с 1 июля
•
Фактор второй волны: что будет с рублем и долларом в июле
•
Крутое пике: авиация получила сокрушительный удар
Как это работает
•
Быстрое и густое: готовим варенье и джем из клубники
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Завести плутовку, или Сколько стоит домашняя лиса
•
Дом из газоблоков: недорого, тепло и сухо
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Республика Алтай открыла турбазы для россиян
Сибирь 02.07.2020 19:14
Мужчина на Алтае убил соперника и отвез на тележке к магазину
Сибирь 02.07.2020 18:14
Улицы Новосибирска затопило после ливня. ВИДЕО
Сибирь 02.07.2020 17:31
Тонущего лосенка спасли в «Красноярских Столбах». ВИДЕО
Сибирь 02.07.2020 16:26
Самое популярное
АвтоВАЗ приступил к подготовке производства машин на новой платформе
5099
Мужчина попал в книгу рекордов Гиннесса за трюк с яйцами
4177
Путин подписал указ о призыве из запаса на военные сборы
3290
Завести плутовку, или Сколько стоит домашняя лиса
2787
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заявил, что понимает проголосовавших против поправок
•
Биржевая цена АИ-95 четвертый раз подряд обновила рекорд
•
Новый ручной пулемет создадут в России
•
Самолеты едва не столкнулись в российском небе
Подробности
•
«Северокорейская» Сибирь: предварительные итоги голосования
•
Тарифы ЖКХ и детские выплаты: что изменится с 1 июля
•
Фактор второй волны: что будет с рублем и долларом в июле
•
Крутое пике: авиация получила сокрушительный удар
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Поправки к Конституции поддержали 78% россиян
67
Маска в подарок: как голосовать по поправкам в Конституцию
41
Президент призвал всех проголосовать по Конституции
40
Кремль назвал итоги голосования по Конституции триумфом
28
Путин проголосовал без маски и перчаток
27