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Вспышка бубонной чумы произошла в соседней с Алтаем и Тувой Монголии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Два человека заболели опаснейшим заболеванием — бубонной чумой в Западной Монголии, на границе с Республиками Алтай и Тыва. В этом регионе Монголии объявлен карантин.

Согласно Национальному центру зоонозов (НЦЗ), 27-летний житель Монголии был доставлен в больницу в воскресенье после того, как съел мясо сурка. Его подруга находится на лечении и в критическом состоянии. 

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Она была в прямом контакте с более чем 60 человек и косвенно с более чем 400 человек, сообщает местное издание Сentralasia. В апреле также пара умерла от бубонной чумы в пищу сырого мяса сурка. С 29 июня в регионе объявлен карантин.

В 2012 году опасный подвид чумного микроба выделили на Алтае в нескольких километрах от границы с Монголией. Были единичные случаи заражения людей в Кош-Агачском районе республики в 2014-2016 годах.

Чумной микроб циркулирует в популяциях сурков, сусликов, песчанок, полевок, крыс и паразитирующих на них блох. При легочной форме, когда заражение произошло через дыхательные пути, смерть наступает в течение суток или даже нескольких часов.

При бубонной форме инфекция задерживается в лимфатических узлах, они увеличиваются. Если вовремя начать лечение антибиотиками, то прогноз благоприятный.

 Живущих в зоне природного очага чумы или работающих с этим микробом в лаборатории, обязательно прививают.

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