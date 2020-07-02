Toyota представила 1000-сильную GR Supra для дрифтовых гонок

Новая 1000-сильная Toyota Gazoo Racing Supra создана в России специально для дрифтовых гонок, модель дебютирует на Российской дрифт серии в июле, сообщила пресс-служба компании.

Российская GR Supra получила ряд эксклюзивных решений, которых нет в уже существующих в Японии и США дрифт-карах этой модели. Оснащенный 1000-сильным двигателем, кулачковой коробкой передач, дрифтовой подвеской спорткар получит новые кузовные панели из карбон-кевлара.

Фото: © Toyota

Специалисты оставили неизменными стандартный рулевой вал и стандартные крепления сидений на кузове. Для профессионального дрифта это уникальный подход.

Машина дебютирует в новом сезоне Российской дрифт серии в июле. Пилотом команды будет известный российский дрифтер Никита Шиков.