Единственное в стране министерство угля создали в Кузбассе

Министерство угольной промышленности — единственное в России — появилось в Кузбассе, постановление об этом подписал губернатор Сергей Цивилёв, сообщила пресс-служба администрации правительства Кемеровской области.

«Угольная отрасль — важнейшая для Кузбасса. От ее работы зависит благополучие 1,5 миллиона человек, это более половины жителей региона», — приводятся в сообщении слова губернатора.

По словам Цивилёва, новое министерство будет добиваться скидок на транспортировку угля и увеличения экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и работать по этим вопросам с федеральными структурами.

Министерства угольной промышленности нет ни в одном субъекте России, ни в правительстве Российской Федерации.