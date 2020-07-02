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Единственное в стране министерство угля создали в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Министерство угольной промышленности — единственное в России — появилось в Кузбассе, постановление об этом подписал губернатор Сергей Цивилёв, сообщила пресс-служба администрации правительства Кемеровской области.

«Угольная отрасль — важнейшая для Кузбасса. От ее работы зависит благополучие 1,5 миллиона человек, это более половины жителей региона», — приводятся в сообщении слова губернатора.

По словам Цивилёва, новое министерство будет добиваться скидок на транспортировку угля и увеличения экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и работать по этим вопросам с федеральными структурами.

Министерства угольной промышленности нет ни в одном субъекте России, ни в правительстве Российской Федерации.

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Uynachalnica

ЦитатаПутин проголосовал без маски и перчаток - ну это понятно всех "наблюдающих" 2 месяца в карантине...

great_america

Удивляет маниакальное упорство с которым повышают цены в России.

Mitрич

вспомнишь Гоголя................над кем смеетесь, над собой смеетесь....................лживая до корней...

nastya19944

Дураку понятно, что это все вымысел.

Uynachalnica

Был бы другой, в мировом масштабе, он бы и ему стал верным пехотинцем!