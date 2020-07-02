НАВЕРХ

«Арсенал» уволил главного тренера после пяти поражений

Источник:
Sibnet.ru
126 0
Фото: Дмитрий Голубович / CC BY-SA 3.0

Тульский «Арсенал» расстался с главным тренером Игорем Черевченко, сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Это произошло после пяти неудачных матчей в РПЛ подряд.

Поражением от «Ахмата» (1:3) в 25-м туре чемпионата России стало уже пятым для «Арсенала». Поэтому руководство приняло отставку главного тренера.

Готовить команду к заключительным турам РПЛ будут работавший в фарм-клубе ПФК «Арсенал» — новомосковском «Химике-Арсенале» — Сергей Подпалый и наставник молодежки красно-желтых Николай Ковардаев.

Черевченко возглавил «Арсенал» в 2018 году. В прошлом сезоне под его руководством клуб занял шестое место в чемпионате России, дошел до полуфинала Кубка России и вышел в Лигу Европы. Три этих результата стали высшими в истории тульского клуба.

Еще по теме
Белка прибежала на матч ЦСКА со «Спартаком»
Тренер «Сельты» оценил игру Смолова
Назначена дата полуфиналов Кубка России по футболу
Футболистов «Локомотива» и «Зенита» оштрафовали за грязные руки
смотреть все
Спорт #Футбол
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль объяснил, почему Путин голосовал без маски
•
Поправки к Конституции поддержали 78% россиян
•
Санкции против России призвали ввести за «сговор» с талибами
•
Устройства для общения людей и животных разработают в Японии
Подробности
•
«Северокорейская» Сибирь: предварительные итоги голосования
•
Тарифы ЖКХ и детские выплаты: что изменится с 1 июля
•
Фактор второй волны: что будет с рублем и долларом в июле
•
Крутое пике: авиация получила сокрушительный удар
Как это работает
•
Быстрое и густое: готовим варенье и джем из клубники
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Завести плутовку, или Сколько стоит домашняя лиса
•
Дом из газоблоков: недорого, тепло и сухо
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Липницкая подтвердила слухи о беременности
17.06.2020 09:42
Подписи Родченкова в деле биатлонисток были подделаны
03.03.2020 15:38
Телеканал запретил показывать успешных в «мужском» спорте женщин
27.02.2020 14:44
Фигуристку Сотникову выписали из больницы
26.02.2020 16:12
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль объяснил, почему Путин голосовал без маски
•
Поправки к Конституции поддержали 78% россиян
•
Санкции против России призвали ввести за «сговор» с талибами
•
Устройства для общения людей и животных разработают в Японии
Подробности
•
«Северокорейская» Сибирь: предварительные итоги голосования
•
Тарифы ЖКХ и детские выплаты: что изменится с 1 июля
•
Фактор второй волны: что будет с рублем и долларом в июле
•
Крутое пике: авиация получила сокрушительный удар
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Маска в подарок: как голосовать по поправкам в Конституцию
41
Президент призвал всех проголосовать по Конституции
40
Путин проголосовал без маски и перчаток
26
Регионы Сибири померялись явкой
24
Путин пообещал вывести Россию из пандемии с минимальными потерями
22