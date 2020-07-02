«Арсенал» уволил главного тренера после пяти поражений

Тульский «Арсенал» расстался с главным тренером Игорем Черевченко, сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Это произошло после пяти неудачных матчей в РПЛ подряд.

Поражением от «Ахмата» (1:3) в 25-м туре чемпионата России стало уже пятым для «Арсенала». Поэтому руководство приняло отставку главного тренера.

Готовить команду к заключительным турам РПЛ будут работавший в фарм-клубе ПФК «Арсенал» — новомосковском «Химике-Арсенале» — Сергей Подпалый и наставник молодежки красно-желтых Николай Ковардаев.

Черевченко возглавил «Арсенал» в 2018 году. В прошлом сезоне под его руководством клуб занял шестое место в чемпионате России, дошел до полуфинала Кубка России и вышел в Лигу Европы. Три этих результата стали высшими в истории тульского клуба.