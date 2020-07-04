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Базы отдыха открылись в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
199 0

Базы отдыха в Забайкальском крае открылись после «карантина», но с особыми требованиями к шезлонгам, раздевалкам и кулерам. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Владельцам баз отдыха необходимо подготовить помещения. Их дезинфицирующими средствами, очисткой систем вентиляции, кондиционерами.

В холлах должны стоять дозаторы с антисептиками, а на полках лежать пятидневный запас дезинфицирующих средств, масок и перчаток. Питание отдыхающих можно организовывать только на вынос либо в режиме доставки в номер.

Базы отдыха, где есть пляжи, должны будут расставить шезлонги, раздевалки, ногомойки и кулеры с питьевой водой согласно принципу социального дистанцирования. То есть не ближе чем 1,5 метра друг к другу.

Вице-премьеру правительства поручено организовывать работу оперативных контрольных групп, которые должны еженедельно представлять сводную информацию об исполнении требований хозяйствующими субъектами.

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Иркут 69

Да им уже вообще ничего от нас не нужно. Недаром они ухватились за идею бесконтрольного "пеньково-подьездного"...

Mitрич

слово ПОЗОР, больше подходит...............

great_america

"Он считает, что невозможно назвать точную дату, когда россияне почувствуют на себе изменения. " - это...

yury_2211

Осталось только распространить эту систему голосования на остальные голосования. Никакого контроля, никакой...

Danilon

Сказал бы проще: "живым из этого кресла я не слезу!" Всё же свои, всё понимаем.