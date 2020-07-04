Базы отдыха открылись в Забайкалье

Базы отдыха в Забайкальском крае открылись после «карантина», но с особыми требованиями к шезлонгам, раздевалкам и кулерам. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Владельцам баз отдыха необходимо подготовить помещения. Их дезинфицирующими средствами, очисткой систем вентиляции, кондиционерами.

В холлах должны стоять дозаторы с антисептиками, а на полках лежать пятидневный запас дезинфицирующих средств, масок и перчаток. Питание отдыхающих можно организовывать только на вынос либо в режиме доставки в номер.

Базы отдыха, где есть пляжи, должны будут расставить шезлонги, раздевалки, ногомойки и кулеры с питьевой водой согласно принципу социального дистанцирования. То есть не ближе чем 1,5 метра друг к другу.

Вице-премьеру правительства поручено организовывать работу оперативных контрольных групп, которые должны еженедельно представлять сводную информацию об исполнении требований хозяйствующими субъектами.