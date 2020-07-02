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Бузова и Кудри заплатят более 700 тысяч за плагиат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Песня «Нам будет жарко» Ольги Бузовой и Насти Кудри — плагиат музыкального произведения DJ Tivoli, певицы заплатят за нарушение авторских прав более 500 тысяч рублей, а также оплатят судебные издержки и экспертизу в 150 тысяч рублей, такое решение принял Арбитражный суд Москвы.

Бузова и Кудри презентовали совместный трек под названием «Нам будет жарко» в 2017 году. Композитор Алексей Парфенов, известный как DJ Tivoli, узнал в нем свое произведение Tivoli Trap Demo, написанное еще в 2015 году.

После попыток досудебного урегулирования музыкант обратился в суд, который назначил независимую экспертизу. Музыковед подтвердил факт плагиата.

«Суд признал, что музыка в их совместной песне копирует мое музыкальное произведение, написанное ещё в 2015 году. Это важное событие для всей индустрии и для тех музыкантов, чьи авторские права регулярно нарушают», — написал DJ Tivoli в Instagram.

Суд постановил взыскать с правообладателя песни, ООО «Идол», компенсацию в размере 546,8 тысячи рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 13,9 тысячи рублей, расходы на оплату услуг нотариуса в размере 24,6 тысяч рублей, расходы на проведение экспертизы в размере 147 тысяч рублей.

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Топ комментариев

Mitрич

вспомнишь Гоголя................над кем смеетесь, над собой смеетесь....................лживая до корней...

Uynachalnica

ЦитатаПутин проголосовал без маски и перчаток - ну это понятно всех "наблюдающих" 2 месяца в карантине...

nastya19944

Дураку понятно, что это все вымысел.

great_america

Удивляет маниакальное упорство с которым повышают цены в России.

Uynachalnica

Был бы другой, в мировом масштабе, он бы и ему стал верным пехотинцем!