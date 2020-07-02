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Турбазы Бурятии открылись для туристов со всей страны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © официальный сайт РОСОЭЗ

Турбазы Бурятии с четверга открылись для туристов со всех регионов России. Гостям республики предлагают туристические программы по экотуризму и национальные туры, сообщил представитель Минтуризма Бурятии.

«Со 2 июля коллективным средствам размещения разрешено принимать туристов из регионов РФ. Для приезжающих в Бурятию также было отменено правило об обязательной ранее двухнедельной самоизоляции после прибытия в регион», — цитирует ТАСС представителя министерства.

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С 1 июня в республике разрешили работать туристическим базам и гостевым домам, но принимать можно было только жителей республики. С 4 июня возобновили работу по приему туристов особо охраняемые природные территории, входящие в ФГБУ «Заповедное Подлеморье», с 18 июня в Забайкальском национальном парке разрешено принимать гостей из других регионов.

С 4 июля стартует чартерная программа в Бурятию, организованная при поддержке Федерального агентства по туризму. Всего за сезон — с 4 июля по 22 сентября — планируется отправить в Улан-Удэ более 1,7 тысячи туристов. 

Гостям, выбравшим путешествие в Бурятию, предлагаются две программы — на южном и восточном побережьях озера Байкал, в городе Улан-Удэ, с посещением семейских (старообрядческих) сел и этнокомплекса «Степной кочевник».

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Топ комментариев

Mitрич

вспомнишь Гоголя................над кем смеетесь, над собой смеетесь....................лживая до корней...

Uynachalnica

ЦитатаПутин проголосовал без маски и перчаток - ну это понятно всех "наблюдающих" 2 месяца в карантине...

nastya19944

Дураку понятно, что это все вымысел.

great_america

Удивляет маниакальное упорство с которым повышают цены в России.

Uynachalnica

Был бы другой, в мировом масштабе, он бы и ему стал верным пехотинцем!