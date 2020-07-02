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Устройства для общения людей и животных разработают в Японии

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Японские ученые разрабатывают электронные устройства, позволяющие облекать в словесную форму мысли животных, чтобы люди смогли понимать их, сообщает Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии.

В недавно опубликованной «Белой книге» по науке правительства Японии содержался прогноз до 2040 года, в котором предполагается, что люди научатся говорить со своими домашними животными.

Речь идет о создании нейрокомпьютерного интерфейса (НКИ) — аппарата, связывающего мозг и машину функциональной магнитно-резонансной томографии, искусственного интеллекта, устройств для передачи мысли, оказания помощи страдающим глухонемотой, уточнили РИА Новости в министерстве.

Применяются несколько устройств для людей, неспособных говорить. Например, в мозг парализованных пациентов можно имплантировать электроды, которые позволят считать сигналы мозговой деятельности и водить курсором по экрану, чтобы выразить свое намерение.

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По данным ведомства, кроме того, будет возможным и передавать мысли на расстоянии. Сейчас идут исследования в области вербализации мыслей животных. То есть это соединение неспособного говорить субъекта и техники, которая может разговаривать.

Такие исследования уже проводились не только в Японии. В США известна технология, с помощью которой через компьютер можно передать мысли собаки словами устно или в виде текста. Для этого на собаку надевают особый высокотехнологичный жилет, который активирует сенсоры и на смартфон посылается сигнал, преобразующийся в голосовое сообщение или текст на экране.

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Топ комментариев

Mitрич

вспомнишь Гоголя................над кем смеетесь, над собой смеетесь....................лживая до корней...

Uynachalnica

ЦитатаПутин проголосовал без маски и перчаток - ну это понятно всех "наблюдающих" 2 месяца в карантине...

nastya19944

Дураку понятно, что это все вымысел.

great_america

Удивляет маниакальное упорство с которым повышают цены в России.

Uynachalnica

Был бы другой, в мировом масштабе, он бы и ему стал верным пехотинцем!