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Новосибирский зоопарк поднял цены на билеты после открытия

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило с 1 июля поднял цены на входной билет на 100 рублей, сообщается в соцсетях организации.

С 1 июля изменилась цена на взрослые билеты и абонементы. Билет на одно посещение теперь стоит 400 рублей вместо 300 рублей, абонемент на один месяц — 1,5 тысячи рублей (до этого 1 тысяча рублей). Цены на льготные билеты и абонементы остались прежними.

«Повышение цен связано с инфляцией и непрерывным ростом цен на корма для животных и коммунальные услуги. Средства, полученные от посещений, мы используем не только для содержания животных, но и на строительство и развитие зоопарка», — говорится в сообщении.

Зоопарк из-за коронавируса был закрыт для посетителей с апреля. Содержание животных окупалось за счет посетителей, поэтому власти выделяли организации деньги из бюджета, зоопарку помогали частные организации. С 24 июня зоопарк открыли.

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