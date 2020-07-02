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Санкции против России призвали ввести в США за «сговор» с талибами

Источник:
РИА Новости
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Фото: Kmccoy / CC BY-SA 2.0

Американский сенатор-демократ Боб Менендес внес поправки в оборонный бюджет страны, предусматривающие санкции против России из-за якобы финансирования российской военной разведкой движения «Талибан» (запрещено в РФ) для убийства американских военных в Афганистане.

Санкции должны быть введены в случае, если директор национальной разведки США подтвердит, что Россия участвовала в сговоре с талибами. Сделано это должно быть не позднее чем через 15 дней после поступления такой информации.

Санкции предполагают заморозку активов и запрет на въезд в США, а также запрет на сотрудничество с оборонным и разведывательным сектором России, которое и так запрещено прошлыми санкциями США, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя законодательную инициативу сенатора, назвал ее труднообъяснимой, как и другие происходящие в США события. «В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого»,— сказал господин Песков.

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Ранее источники газеты The New York Times сообщили о сговоре России с талибами. Выводы о вознаграждениях за убийства американских военных были сделаны на основании допросов талибов. Российский МИД назвал публикацию фейком.

Дональд Трамп назвал сообщение выдумкой, которая направлена против него и Республиканской партии. Пентагон ранее также сообщил, что не имеет доказательств того, что Россия якобы предлагала сторонникам движения «Талибан» вознаграждение.



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Mitрич

вспомнишь Гоголя................над кем смеетесь, над собой смеетесь....................лживая до корней...

Uynachalnica

ЦитатаПутин проголосовал без маски и перчаток - ну это понятно всех "наблюдающих" 2 месяца в карантине...

nastya19944

Дураку понятно, что это все вымысел.

great_america

Удивляет маниакальное упорство с которым повышают цены в России.

Uynachalnica

Был бы другой, в мировом масштабе, он бы и ему стал верным пехотинцем!