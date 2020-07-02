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Пьяный подросток угнал машину в Енисейске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Андрей Кучеренко

Пьяный подросток без прав угнал автомобиль, чтобы покататься, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает УГИБДД по Красноярскому краю.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota. За рулем находился 17-летний парень без прав, также в автомобиле находился пассажир-подросток, с которым они решили прокатиться по улицам города.

Выяснилось, что автомобиль принадлежит родственнику нарушителя, который не разрешал брать машину. Также молодому человеку было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения. Освидетельствование показало 0,24 миллиграмма на литр алкоголя. 

На несовершеннолетнего нарушителя составили административный материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим такого права, находящимся в состоянии опьянения). За это нарушение ему грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Собственник транспортного средства написал заявление об угоне. По данному факту сотрудниками дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.

Инспекторы направили в отношении родителей материал в комиссию по делам несовершеннолетних по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

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