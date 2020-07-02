НАВЕРХ

Томские микрохирурги воссоздали нервы у младенца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Томские медики впервые провели операцию по реконструкции нервов у шестимесячного ребенка, получившего травму плечевого сплетения во время рождения, сообщает НИИ микрохирургии.

Жительница Костромы отчаялась найти хирурга, который бы мог провести пересадку нервов ее грудной дочери с родовой травмой – параличом руки. Семья уже искала деньги на лечение в Германии. Из-за пандемии выехать за границу не удалось. Родители начали искать специалиста в России. Семье везде отказали. Помочь вызвался только врач томского НИИ микрохирургии Андрей Байтингер.

«"Акушерский паралич", полученный вследствие родовой травмы, явление довольно частое. Если такую операцию по восстановлению нервного сплетения не провести до девяти месяцев, то мышцы у ребенка атрофируются и вернуть движение будет невозможно. В ходе операции мы провели ревизию плечевого сплетения под микроскопом с 15-кратным увеличением, и восстановили правильную анатомию нервной системы», — рассказал микрохирург Андрей Байтингер.

По его словам, особую сложность представляет то, что у ребенка нервные волокна в три раза тоньше чем у взрослого, и оперировать пришлось в непривычно узком пространстве в непосредственной близости с нервами, отвечающими за жизненно важные функции организма.

В ходе операции был проведен сеанс электростимуляции, который показал, что все нервы проводят импульс и подключение проведено успешно. Сразу после наркоза начали восстанавливаться движения и чувствительность в руке. Операция прошла по полису ОМС.

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