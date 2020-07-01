Главу Горного Алтая проверили на коронавирус

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин после положительного анализа на коронавирус у спикера Госсобрания региона тоже сдал тест на инфекцию и оказался здоровым.

Председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Владимир Тюлентин сдал тест после того, как заболел его помощник. Он оказался положительным, и спикер отправился на самоизоляцию. Журналистам он сообщил, что симптомов заболевания нет.

«После того, как подтвердилась информация о положительном тесте на коронавирус у председателя Госсобрания – Эл Курултай, глава Республики Алтай Олег Хорохордин также сдал тест на коронавирус. Результат – отрицательный, вирус не выявлен», – прокомментировал пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов.

Он добавил, что также были протестированы члены правительства и сотрудники аппарата, которые находятся в повседневном, ближайшем контакте с руководителем региона. Их результаты также отрицательные.

Максимов отметил, что глава региона соблюдает все максимальные меры безопасности, включая масочный режим. В правительстве региона ежедневно проводится необходимая дезинфекция, а на входе измеряют температуру у каждого человека. При этом входной режим в здание правительства ограничен.

По последним данным оперштаба, в Республике Алтай лабораторно подтверждено 745 случаев заболевания, из них 64 – за минувший вторник. Это максимальный прирост числа заболевших с начала пандемии.

Из общего числа инфицированных 423 приходится на Кош-Агачский район, за последние недели именно это муниципальное образование «портит» статистику региона и дает наибольшее число заболевших людей. Ранее представители Роспотребнадзора региона сообщали, что причиной этого стало игнорирование жителями режима самоизоляции и множественные массовые мероприятия, включая свадьбы.