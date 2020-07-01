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Меркель пообещала достроить «Северный поток-2» назло США

Источник:
РИА Новости
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Фото: FinnishGovernment / CC BY 2.0

Американские санкции против газопровода «Северный поток-2 не соответствуют правовым представлениям Берлина, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы считаем, что этот проект нужно завершить, в этом ключе мы и будем работать», — приводит РИА Новости слова Меркель, сказанные ей во время выступления в Бундестаге.

Меркель также отметила, что «Северный поток-2» является экономическим проектом, «который имеет политическую составляющую». «Поэтому Германия предприняла столько усилий для заключения договора, чтобы не отрезать Украину от транзита российского газа и от транзитных пошлин», — подчеркнула канцлер.

США, продвигающие свой сжиженный природный газ в Европу, регулярно выступают против российского проекта. В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий введение санкций против компаний, участвующих в реализации «Северного потока-2». После этого швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.

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Как отмечал министр энергетики Александр Новак, Россия может завершить «Северный поток-2» усилиями «Академика Черского», однако для этого потребуется дополнительно оборудовать судно.

В Москве неоднократно отмечали, что проект носит исключительно экономический характер и отвечает европейским интересам. Его поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива.

Также за строительство газопровода выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.

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great_america

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Drronum

Кто здесь чего требует? Это у тебя какая то патологическая зацикленность на 90х и Навальном...прямо мания...

Uynachalnica

ЦитатаПутин проголосовал без маски и перчаток - ну это понятно всех "наблюдающих" 2 месяца в карантине...