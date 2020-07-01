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Конкурента автомата Калашникова стали производить в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Завод имени Дегтярева запустил в серийное производство 5,45-миллиметровый автомата А-545 (индекс 6П67), созданный для экипировки «Ратник» наряду с АК-12

«Контракт с Минобороны подписан, ведется производство», — сказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, не уточнив, сколько автоматов заказало военное ведомство.

Ранее в Минобороны сообщили, что, в частности, на вооружение ВДВ до конца года поступят 5,45-миллиметровые автоматы 6П67, 7,62-миллиметровые снайперские винтовки СВ-98 и СВДС, девятимиллиметровые снайперские винтовки ВССМ и специальные автоматы АСМ «Вал», а также другое оружие.

Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

АК-12 и АК-15 калибра 5,45 и 7,62 миллиметра разработаны концерном «Калашников» в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения российских военных и в конце 2018 года приняты на вооружение.

АК-12 позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и самого разного назначения — как военного, так и гражданского. Версия АК-12 для гражданского рынка называется АК TR3.

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А-545 и А-762 — это продолжение созданного в рамках проекта «Абакан» АЕК-971. Работы над АЕК-971 возобновились в середине 1990-х, была изготовлена серия сбалансированных автоматов калибра 5,45, 5,56 и 7,62 миллиметра. Все образцы прошли этап предварительных испытаний на заводе, но проект пришлось остановить из-за перепрофилирования предприятия.

К автомату вернулись в 2012-м в рамках ОКР «Ратник». А-545 и А-762 получились более универсальными автоматами, которые любой специалист без особого труда сможет настроить под себя. Массовое перевооружение войск на А-545 и А-762 не планируется. Эти автоматы пойдут в разведывательные подразделения и спецназ.



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