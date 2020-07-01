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Глава Минкомсвязи призвал Telegram открыть офис в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Минкомсвязь России поддержит решение Telegram открыть офис в России, если компания захочет это сделать, заявил глава министерства Максут Шадаев.

«Чем больше технологических компаний будут здесь присутствовать, чем больше они будут создавать рабочих мест, конечно, мы за», — приводит ТАСС слова Шадаева, сказанные им в ответ на вопрос об отношении Минкомсвязи к возможному открытию российского офиса мессенджера.

При этом Шадаев добавил, что он не в курсе, собирается ли основатель мессенджера Павел Дуров открывать офис в России.

Telegram был официально заблокирован на территории России решением Таганского суда Москвы в апреле 2018 года. Ограничение было наложено из-за отказа разработчиков мессенджера передавать ФСБ ключи дешифровки сообщений, которые спецслужба требовала, мотивируя это необходимостью бороться с терроризмом.

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С апреля 2018 по июнь 2020 года Роскомнадзор блокировал Telegram на территории России, где мессенджером пользуются порядка 30 миллионов человек.

19 июня Роскомнадзор неожиданно сообщил, что разблокирует мессенджер Telegram на территории России. В ведомстве отметили, что позитивно оценивают высказанную основателем сервиса Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму. Поэтому по согласованию с Генеральной прокуратурой решено снять требования по ограничению доступа

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