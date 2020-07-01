Регионы Сибири померялись явкой

Тува и Кузбасс стали лидерами по явке в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ, сообщается я в системе ГАС «Выборы».

По данным на 15.00 по московскому времени, лидером по явке среди регионов Сибири стала Тува, в ней проголосовали 88,25% жителей. Следом за Тувой оказалась Кемеровская область с результатом — 84,82%. Высокие показатели в Омской области — на выборы пришли 60,85% жителей.

Менее охотно, чем другие сибиряки проголосовали по поправкам в Конституцию томичи и новосибирцы — 40,65% и 41,84%.

Первыми в Сибири завершили голосование жители Забайкальского края. По предварительным данным, почти 57% избирателей Забайкалья проголосовали, работали 930 избирательных участков.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования — 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.