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Регионы Сибири померялись явкой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Тува и Кузбасс стали лидерами по явке в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ, сообщается я в системе ГАС «Выборы».

По данным на 15.00 по московскому времени, лидером по явке среди регионов Сибири стала Тува, в ней проголосовали 88,25% жителей. Следом за Тувой оказалась Кемеровская область с результатом — 84,82%. Высокие показатели в Омской области — на выборы пришли 60,85% жителей.

Менее охотно, чем другие сибиряки проголосовали по поправкам в Конституцию томичи и новосибирцы — 40,65% и 41,84%.

Первыми в Сибири завершили голосование жители Забайкальского края. По предварительным данным, почти 57% избирателей Забайкалья проголосовали, работали 930 избирательных участков. 

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования — 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

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great_america

Что то не вяжется мемориал советскому солдату с приватизацией и увеличением пенсионного возраста.Цинично...

Uynachalnica

Был бы другой, в мировом масштабе, он бы и ему стал верным пехотинцем!

great_america

Удивляет маниакальное упорство с которым повышают цены в России.

Drronum

Кто здесь чего требует? Это у тебя какая то патологическая зацикленность на 90х и Навальном...прямо мания...

Uynachalnica

ЦитатаПутин проголосовал без маски и перчаток - ну это понятно всех "наблюдающих" 2 месяца в карантине...