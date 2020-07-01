Глава Пентагона не получал данных о сговоре России и талибов

Пентагон не располагает информацией, подтверждающей приписываемые России действия против американских военнослужащих в Афганистане, говорится в распространенном заявлении министра обороны США Марка Эспера.

Газета The New York Times выступила с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане.

«Хотя Пентагон не имеет в настоящий момент данных, которые бы подтвердили обвинения в адрес России в злонамеренных действиях против американских сил в Афганистане, хочу заверить всех наших сотрудников, что министерство самым серьезным образом рассматривает любую и все потенциальные угрозы против американского военного персонала», — приводит ТАСС заявление Экспера.

По словам главы Пентагона, американское военное командование «привержено тому, чтобы американские военнослужащие имели лучшую разведку, вооружения, оборудование, защитное снаряжение, тактики, все необходимые полномочия для противодействия любой угрозе, с которой они могут столкнуться».

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Президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, в воскресенье написал в своем Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник назвал ложью и «абсолютной уткой» упомянутые утверждения. МИД России в субботу охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.