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«Росатом» испытает прототип плазменного ракетного двигателя

Источник:
РИА Новости
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Фото: © «Росатом»

Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ) (входит в состав «Росатома») заказал работы по выбору техники для испытаний прототипа космического плазменного ракетного двигателя, следует из открытых материалов на сайте госзакупок.

«Ведется работа по созданию прототипа плазменного двигателя высокой мощности на базе плазменного ускорителя», — приводит РИА Новости техническое задание. В документе говорится о разрабатываемом прототипе плазменного двигателя на основе плазменного ускорителя с энергией плазмы в импульсе до 300 кДж и скоростью истечения плазмы не менее 100 километров в секунду.

Плазменный двигатель — разновидность электрического ракетного двигателя (ЭРД), расходуемое вещество которого получает ускорение в состоянии плазмы (ионизированного газа).

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В отличие от жидкостных двигателей, такие системы не предназначены для вывода грузов на орбиту, поскольку могут работать только в вакууме и сейчас используются, например, для удержания спутников на так называемой точке стояния. За счет уменьшения запасов рабочего тела при сравнительно высокой скорости его истечения, они также рассматриваются как возможный способ совершения быстрых космических перелетов.

При этом отмечается, что параметры такого двигателя «на несколько порядков превышают границы измерений существующих методик измерения параметров плазменных двигателей». Поэтому для определения характеристик плазменного двигателя на базе плазменного ускорителя надо разработать оригинальные методики, по большей части бесконтактные, и близкие к методикам, применяемым в установках термоядерного синтеза, указывается в техзадании.



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