Трамп заявил о растущей злости к Китаю из-за пандемии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у него растет злость к Китаю из-за пандемии коронавирусной инфекции, нанесшей колоссальный ущерб миру

«По мере того, как я вижу, как пандемия простирает свое уродливое лицо по всему миру, в том числе причинив огромный ущерб США, то становлюсь все больше и больше зол на Китай. Люди могут это видеть и я могу это чувствовать», — привод ТАСС слова президента США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Китай опроверг главную версию происхождения коронавируса

Трамп ранее неоднократно заявлял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции.

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью телекомпании NBC подчеркнул, что Пекин «не скрывал какую-либо информацию» о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что «некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая».