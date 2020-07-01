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Трамп заявил о растущей злости к Китаю из-за пандемии

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у него растет злость к Китаю из-за пандемии коронавирусной инфекции, нанесшей колоссальный ущерб миру

«По мере того, как я вижу, как пандемия простирает свое уродливое лицо по всему миру, в том числе причинив огромный ущерб США, то становлюсь все больше и больше зол на Китай. Люди могут это видеть и я могу это чувствовать», — привод ТАСС слова президента США.

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Трамп ранее неоднократно заявлял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции.

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью телекомпании NBC подчеркнул, что Пекин «не скрывал какую-либо информацию» о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что «некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая».



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