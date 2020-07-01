Испытания военной вакцины от COVID-19 завершат к концу июля

Минобороны и Институт имени Н.Ф. Гамалеи в конце июля завершат исследования новой вакцины от коронавирусной инфекции, доложил министр обороны России Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину.

«Продолжается совместно с Институтом имени Н.Ф. Гамалеи работа над созданием вакцины от новой коронавирусной инфекции. С 18 июня на базе Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко проводятся испытания вакцины на 38 добровольцах. До конца июля исследования будут завершены», — приводит ТАСС слова Шойгу.

В начале июня в Минобороны сообщили, что для клинических испытаний вакцины отобраны две группы добровольцев. В первую группу вошли военнослужащие, во вторую гражданские лица. По данным военного ведомства, в группу добровольцев-военнослужащих вошли 50 человек, в том числе пять женщин. Среди отобранных военных-добровольцев — 10 медицинских работников.

Испытания российской вакцины от новой коронавирусной инфекции проводятся совместно Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Испытания вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных были проведены в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны.

Российский фонд прямых инвестиций, АФК «Система» и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи договорились о сотрудничестве для организации производственной площадки на базе завода Alium в Зеленограде для промышленного выпуска первой в России вакцины для профилактики коронавирусной инфекции.

Дмитриев также заявлял, что вакцина показывает очень хорошие результаты и позволит России стать одним из мировых лидеров в этой области.