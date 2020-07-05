Фильм дня: «Крестный отец»

Фильм «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы стал настоящим отцом жанра гангстерский фильм, завоевав любовь зрителей и кинокритиков.

США, 1972 год, режиссер Фрэнсис Форд Коппола, 16+

В главных ролях: Марлон Брандо, Аль Пачино, Джеймс Каан

Слоган: «Предложение, от которого невозможно отказаться»

Криминальная сага повествует о нью-йоркской сицилийской мафиозной семье Корлеоне. Глава семьи, Дон Вито Корлеоне, выдаёт замуж свою дочь. В это время с войны возвращается его любимый сын Майкл. Майкл, герой войны и гордость семьи, не выражает желания заняться жестоким семейным бизнесом. Дон Корлеоне ведёт дела по старым правилам, но наступают иные времена, и появляются люди, желающие изменить сложившиеся порядки.

Несмотря на всесторонний успех картины Копполы, фильм критиковался за романтизацию криминала и демифологизацию. Отдельное рассуждение о фильмах про мафиози посвятил протоиерей Алексий Уминский в своей книге «Человек и Церковь. Путь свободы и любви».

Протоиерей Алексий Уминский:



«И такие замечательные фильмы, как "Однажды в Америке" или "Крёстный отец", по сути, продолжают тему романтизации зла. Ведь как бы оно ни выглядело на экране, очевидно, что реальность совсем иная. И не дай Бог в настоящей жизни попасть в одну из тех ситуаций, что показаны в этих фильмах. Никакой романтики в изрешечённых пулями телах родных и близких нет».

«Крестный отец» произвел большое впечатление на деятелей кино: исследование итало-американской культуры в кино, проведенное с 1996 по 2001 гг. Итальянским Институтом Америки показало, что со времен Крестного отца, в среднем, было выпущено около 300 фильмов с участием итальянских американцев в качестве бандитов (в основном вымышленных).