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Водители честно ответили, пристегиваются ли ремнями безопасности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Большинство водителей в России «всегда» пристегиваются ремнями безопасности, таковы данные опроса, проведенного автомобильным порталом «Дром». За последние годы их количество выросло.

При ответе на вопрос «Вы пристегиваетесь ремнями безопасности?» 60% выбрали вариант «Всегда», еще 15% — «Почти всегда». 12% водителей защелкивают ремень на трассе, а 4% — перед постом ГИБДД. Только 4% постоянно игнорируют ремень.

Самые «правильные» водители ездят в Санкт-Петербурге — там 82,5% всегда пристегнуты. А самые безответственные автолюбители встречаются в Кемеровской области — 8% никогда не используют ремни безопасности, это в два раза чаще, чем в среднем по России.

За последние годы автомобилисты стали чаще пристегиваться: в 2010 году при ответе на аналогичный вопрос постоянно пристегивались 47%, а в 2001 — только 22%.

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Топ комментариев

great_america

Что то не вяжется мемориал советскому солдату с приватизацией и увеличением пенсионного возраста.Цинично...

Иркут 69

Смеялсо преизрядно... 😀😀Если человеков из УИКа застала непогода, то обязательно в подъезде надо расставлять...

Uynachalnica

Был бы другой, в мировом масштабе, он бы и ему стал верным пехотинцем!

corrector

вакансий больше там, где плохо работать

great_america

Проголосовать это одно, посчитать голоса это другое, а утвержденные официальные данные это третье.