Водители честно ответили, пристегиваются ли ремнями безопасности

Большинство водителей в России «всегда» пристегиваются ремнями безопасности, таковы данные опроса, проведенного автомобильным порталом «Дром». За последние годы их количество выросло.

При ответе на вопрос «Вы пристегиваетесь ремнями безопасности?» 60% выбрали вариант «Всегда», еще 15% — «Почти всегда». 12% водителей защелкивают ремень на трассе, а 4% — перед постом ГИБДД. Только 4% постоянно игнорируют ремень.

Самые «правильные» водители ездят в Санкт-Петербурге — там 82,5% всегда пристегнуты. А самые безответственные автолюбители встречаются в Кемеровской области — 8% никогда не используют ремни безопасности, это в два раза чаще, чем в среднем по России.

За последние годы автомобилисты стали чаще пристегиваться: в 2010 году при ответе на аналогичный вопрос постоянно пристегивались 47%, а в 2001 — только 22%.