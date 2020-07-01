НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Раскрыто содержание записки, переданной Путиным девушке

Источник:
Sibnet.ru
440 5

Президент России Владимир Путин через ветерана Великой Отечественной войны передал записку девушке-волонтеру, на листке бумаги он оставил автограф — снимок опубликован в Instagram.

В соцсетях распространилось видео, на котором Путин во время торжественной церемонии открытия Советскому солдату во Ржеве передал записку ветерану Великой Отечественной войны.

Оказалось, что волонтер Екатерина Лабутина, сопровождающий ветерана, попросила у президента автограф. «Екатерине Степановне, с уважением, В. Путин», — говорится в записке, снимок которой девушка опубликовала в Instagram.

«Мне очень хотелось не упустить такую возможность и попросить автограф Владимира Путина. Поэтому я попросила своего ветерана, чтобы он попросил автограф для меня. Слава богу, это получилось», — рассказала девушка в интервью Пятому каналу.

Фото: © instagram.com/__katrin_l__

«Волновался? А чего мне волноваться? Наш президент — живой человек. Тем более бывший военный человек, как и я. Так что все нормально. Я подошел и сказал ему, что у меня есть поручение,и я должен его выполнить. Как он отреагировал? Абсолютно спокойно и серьезно. Подписал сразу», — описал произошедшее ветеран Николай Черных в интервью «Комсомольской правде».

Еще по теме
Названа причина смерти сына Никиты Хрущева
Умер автор легендарной песни группы «Альянс»
Массовый автомобиль и конвейер: революционные идеи Генри Форда
Охлобыстин призвал оставить в покое бывшую жену Ефремова
смотреть все
Жизнь #О людях #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин проголосовал без маски и перчаток
•
Трамп заявил о растущей злости к Китаю из-за пандемии
•
Раскрыто содержание записки, переданной Путиным девушке
•
Количество миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня
Подробности
•
Тарифы ЖКХ и детские выплаты: что изменится с 1 июля
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
•
Фактор второй волны: что будет с рублем и долларом в июле
•
Удивительное «антивирусное» голосование. ФОТО
Как это работает
•
Быстрое и густое: готовим варенье и джем из клубники
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Завести плутовку, или Сколько стоит домашняя лиса
•
Дом из газоблоков: недорого, тепло и сухо
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Регионы Сибири померялись явкой
Сибирь 01.07.2020 19:43
Медведь на Алтае пришел на избирательный участок
Сибирь 01.07.2020 16:33
Два региона Сибири попали в самые неблагополучные по энцефалиту
Сибирь 01.07.2020 14:20
Таможни в Туве и Хакасии подчинили Красноярску
Сибирь 01.07.2020 06:52
Самое популярное
АвтоВАЗ приступил к подготовке производства машин на новой платформе
4785
Мужчина попал в книгу рекордов Гиннесса за трюк с яйцами
3828
Кремль отреагировал на ошибку в бюллетенях для голосования
3791
Windows 10 удивила «танцующими» иконками
2849
Обсуждение (5)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин проголосовал без маски и перчаток
•
Трамп заявил о растущей злости к Китаю из-за пандемии
•
Раскрыто содержание записки, переданной Путиным девушке
•
Количество миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня
Подробности
•
Тарифы ЖКХ и детские выплаты: что изменится с 1 июля
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
•
Фактор второй волны: что будет с рублем и долларом в июле
•
Удивительное «антивирусное» голосование. ФОТО
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин запланировал новое обращение к россиянам
43
Маска в подарок: как голосовать по поправкам в Конституцию
41
Президент призвал всех проголосовать по Конституции
40
Полицию в США ограничат в правах и ужесточат над ней контроль
22
Путин пообещал вывести Россию из пандемии с минимальными потерями
22