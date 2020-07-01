Раскрыто содержание записки, переданной Путиным девушке

Президент России Владимир Путин через ветерана Великой Отечественной войны передал записку девушке-волонтеру, на листке бумаги он оставил автограф — снимок опубликован в Instagram.

В соцсетях распространилось видео, на котором Путин во время торжественной церемонии открытия Советскому солдату во Ржеве передал записку ветерану Великой Отечественной войны.

Обычно записки передают Путину, но на этот раз он сам передал какое-то послание ветерану, который к нему обратился pic.twitter.com/3x4NXMKW8v — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 30, 2020

Оказалось, что волонтер Екатерина Лабутина, сопровождающий ветерана, попросила у президента автограф. «Екатерине Степановне, с уважением, В. Путин», — говорится в записке, снимок которой девушка опубликовала в Instagram.

«Мне очень хотелось не упустить такую возможность и попросить автограф Владимира Путина. Поэтому я попросила своего ветерана, чтобы он попросил автограф для меня. Слава богу, это получилось», — рассказала девушка в интервью Пятому каналу.

Фото: © instagram.com/__katrin_l__

«Волновался? А чего мне волноваться? Наш президент — живой человек. Тем более бывший военный человек, как и я. Так что все нормально. Я подошел и сказал ему, что у меня есть поручение,и я должен его выполнить. Как он отреагировал? Абсолютно спокойно и серьезно. Подписал сразу», — описал произошедшее ветеран Николай Черных в интервью «Комсомольской правде».