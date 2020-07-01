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Мутировавший свиной грипп встревожил ученых

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Микробиологи обнаружили на нескольких фермах в Китае штамм свиного гриппа, мутации в котором позволяют ему распространяться от человека к человеку, а это может грозить новой пандемией.

«Вирус G4 обладает всеми чертами патогена, который может вызвать новую пандемию гриппа. По своему профилю он отличается от современных сезонных штаммов гриппа и может передаваться от человека к человеку. При этом у него есть все характерные черты вируса H1N1, который вызвал глобальную пандемию свиного гриппа в 2009 году», — говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Новый вирус, G4, — нечто среднее между H1N1 и pdm/09. От последнего он унаследовал ген M, который отвечает за сборку новых вирусных частиц и считается главной причиной высокой смертоносности этого вируса.

Как показали опыты на культурах человеческих клеток и хорьках, этот штамм может проникать в клетки легких людей и передаваться воздушно-капельным путем, подобно сезонным разновидностям этой болезни. Вдобавок вирус G4 вызывал гораздо более тяжелые формы инфекции среди хорьков, чем это делали оба его прародителя.

Эксперименты с животными показали, что все существующие вакцины от гриппа не смогли защитить их от заражения. Это говорит о том, что патоген очень опасен для человеческой популяции.

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