Байден пообещал жесткую политику в отношении России

Наиболее вероятный кандидат от демократов на предстоящих выборах президента США Джо Байден заявил, что в случае победы намерен проводить жесткую политику в отношении России.

«Это касается всех вопросов. Могу заверить, что мы пройдем весь путь — от Совета Безопасности ООН до применения санкций», — цитирует Байдена ТАСС.

Такое заявление он сделал во вторник на встрече с журналистами в Уилмингтоне (штат Делавэр). По словам политика, президент России не хочет, чтобы он стал президентом.

«У меня были некоторые очень прямые, откровенные беседы с президентом Путиным, когда я был вице-президентом и это, похоже, одна из причин, по которой он не хочет видеть меня на посту президента США. И он знает, что таких бесед будет больше», — утверждал Байден.

Байдену 77 лет. Он был 47-м вице-президентом США, когда страну возглавлял Барак Обама. До этого более 30 лет был сенатором от штата Делавэр. Байден, согласно последним оценкам газеты The New York Times, уже гарантировал свое выдвижение на пост кандидата от Демократической партии на пост президента, поскольку заручился поддержкой 2 171 делегатов национального съезда партии, который пройдет в Милуоки (штат Висконсин) 17-20 августа.