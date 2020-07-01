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Микроавтобусы и грузовики с правым рулем запретили ввозить в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ввоз праворульных микроавтобусов, автобусов и спецтехники в Россию запрещен с 1 июля. Также усложняются правила растаможки машин с правым рулем.

Запрещен ввоз техники с правым рулем категорий M2 и M3 — это строительная спецтехника, самосвалы, грузовики с манипуляторами, пассажирские автобусы и микроавтобусы.

Ограничения не коснутся транспортных средств, которые были доставлены в страну до выступления новых правил в силу.

Кроме того, усложняется процедура растаможки легковых автомобилей с правым рулем. Владельцу такого автомобиля будет необходимо получить технический сертификат, подтверждающий соответствие конструкции машины требованиям безопасности.

По данным Федеральной таможенной службы, при ввозе такого автомобиля физическим лицом для личного пользования ему необходимо уплатить таможенные сборы за таможенные операции, размер которых варьируется от 500 рублей до 30 тысяч рублей в зависимости от таможенной стоимости автомобиля, таможенные пошлины и налоги по единым ставкам, а также утилизационный сбор в зависимости от категории транспортного средства и даты выпуска.

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