Два региона Сибири попали в самые неблагополучные по энцефалиту

Число инфицированных клещевым энцефалитом в Кемеровской области и Республике Алтай в этом году выросло на 15-20%, сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Сибирские регионы вошли в пятерку территорий, где зафиксирован наибольший рост. Также в списке ВНИИ ГОЧС Тюменская и Свердловская области, Башкирия.

По прогнозу специалистов, в связи со смягчением изоляционных мер по пандемии коронавируса число инфицированных будет расти, особенно на территории Республики Алтай, Алтайского края и Свердловской области.

Клещевой энцефалит — одна из самых опасных для человека инфекций. Она поражает центральную нервную систему и может привести к инвалидности или смерти.