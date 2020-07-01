НАВЕРХ

Два региона Сибири попали в самые неблагополучные по энцефалиту

Источник:
Sibnet.ru
301 1

Число инфицированных клещевым энцефалитом в Кемеровской области и Республике Алтай в этом году выросло на 15-20%, сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Сибирские регионы вошли в пятерку территорий, где зафиксирован наибольший рост. Также в списке ВНИИ ГОЧС Тюменская и Свердловская области, Башкирия.

По прогнозу специалистов, в связи со смягчением изоляционных мер по пандемии коронавируса число инфицированных будет расти, особенно на территории Республики Алтай, Алтайского края и Свердловской области.

Клещевой энцефалит — одна из самых опасных для человека инфекций. Она поражает центральную нервную систему и может привести к инвалидности или смерти.

Еще по теме
Детские сады в Чите подготовили к открытию
Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса в мире
Голикова рассказала о первых страшных месяцах пандемии
Число жертв коронавируса в мире превысило полмиллиона
смотреть все
Сибирь #Здоровье #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Байден пообещал жесткую политику в отношении России
•
Раскрыто содержание записки, переданной Путиным девушке
•
Выросли тарифы на услуги ЖКХ
•
Мутировавший свиной грипп встревожил ученых
Подробности
•
Тарифы ЖКХ, самозанятость и детские выплаты: что изменится с 1 июля
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
•
Фактор второй волны: что будет с рублем и долларом в июле
•
Удивительное «антивирусное» голосование. ФОТО
Как это работает
•
Дом из газоблоков: недорого, тепло и сухо
•
Спор на деньги: как работают букмекеры
•
Завести плутовку, или Сколько стоит домашняя лиса
•
Выключить все: что опасно во время грозы
КУЛЬТГИД
Фильм дня: «Непрощенный»
01.07.2020 00:21
Фильм «Евровидение»: перепеть русских и насмешить
30.06.2020 07:41
Без шрамов и воспоминаний: как свести татуировку?
23.11.2019 04:57
«Дитя погоды»: девочка, повелевавшая дождем
06.06.2020 23:58
Самое популярное
АвтоВАЗ приступил к подготовке производства машин на новой платформе
4748
Мужчина попал в книгу рекордов Гиннесса за трюк с яйцами
3782
Кремль отреагировал на ошибку в бюллетенях для голосования
3757
Омичку затравили за выигранную на голосовании квартиру
3337
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Байден пообещал жесткую политику в отношении России
•
Раскрыто содержание записки, переданной Путиным девушке
•
Выросли тарифы на услуги ЖКХ
•
Мутировавший свиной грипп встревожил ученых
Как это работает
•
Дом из газоблоков: недорого, тепло и сухо
•
Спор на деньги: как работают букмекеры
•
Завести плутовку, или Сколько стоит домашняя лиса
•
Выключить все: что опасно во время грозы
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин запланировал новое обращение к россиянам
43
Маска в подарок: как голосовать по поправкам в Конституцию
41
Президент призвал всех проголосовать по Конституции
39
Полицию в США ограничат в правах и ужесточат над ней контроль
22
Путин пообещал вывести Россию из пандемии с минимальными потерями
22