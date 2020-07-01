Умер известный по «Большой перемене» актер Виктор Проскурин

Советский и российский актер Виктор Проскурин, известный по ролям в фильмах «Большая перемена» и «Выйти замуж за капитана», скончался на 69-м году жизни, сообщила его жена Ирина Хонда в Facebook.

Актер умер 30 июня. «Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть», — написала его жена.

Проскурин получил широкую известность благодаря роли Геннадия Ляпишева в фильме «Большая перемена», а затем капитана Блинова в картине «Выйти замуж за капитана». Также снялся в таких фильмах, как «Жестокий романс», «Приключения Шерлока Холмса», «Пиковая дама».

В 1970-80-х годах работал в театрах «Ленком» и Ермоловой. Заслуженный артист РСФСР.