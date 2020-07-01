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Кадыров предложил сделать Путина пожизненным президентом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал избрать Владимира Путина пожизненным президентом — такое заявление он сделал на совещании с местными властями, видео опубликовано в Telegram-канале главы Чечни.

«Я всегда говорю: мы должны избирать Владимира Путина пожизненно президентом. Сегодня кто может заменить его? Нет такого политического лидера в мировом масштабе», — заявил Кадыров.

Глава Чечни неоднократно высказывался в поддержку президента. В мае 2018 года он призывал изменить конституцию ради Путина, продлив полномочия главы государства с двух до трех сроков подряд. Он отмечал, что Путину нет достойной замены.

В ноябре 2016 года Кадыров заявил, что в лице Путина выбрал себе командира и будет верен ему «по работе и по жизни».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя это предложение о «пожизненном президентстве», напомнил, что Конституцией РФ такая должность не предусмотрена.

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Топ комментариев

cre

ЦитатаОднако Tesla пошла навстречу покупателюНе пошла на встречу, а исправила свои ошибки.

great_america

Что то не вяжется мемориал советскому солдату с приватизацией и увеличением пенсионного возраста.Цинично...

Иркут 69

Смеялсо преизрядно... 😀😀Если человеков из УИКа застала непогода, то обязательно в подъезде надо расставлять...

Uynachalnica

Был бы другой, в мировом масштабе, он бы и ему стал верным пехотинцем!

corrector

вакансий больше там, где плохо работать