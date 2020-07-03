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Фильм дня: «Агенты А.Н.К.Л.»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Агенты А.Н.К.Л.» режиссера Гая Ричи — успешный ремейк одноименного телесериала о работе русского и американского агентов.

США/Великобритания, 2015 год, режиссер Гай Ричи, 12+
В главной роли: Генри Кавилл и Арми Хаммер

События фильма разворачиваются через год или два после кубинского ракетного кризиса. Это оригинальная история, которая не рассказывалась в сериале «Агенты А. Н. К. Л.» (1964-1968).

В центре сюжета агент ЦРУ Наполеон Соло и агент КГБ Илья Курякин. У них совершенно различные методы работы и каждый из них привык действовать в одиночку. Но обстоятельства складываются так, что они вынуждены стать напарниками. Это происходит после того, как спецслужбы двух стран обнаруживают международную преступную организацию, которой удалось создать ядерную бомбу.

Большинство трюков Генри Кавилл и Арми Хаммер выполнили самостоятельно. Но на главные роли была целая очередь именитых актеров.

Например, в списке кандидатов на роль Соло значились Леонардо Ди Каприо, Мэтт Дэймон, Кристиан Бэйл, Роберт Паттинсон, Брэдли Купер. А роль Габи Теллер, которую в итоге получила Алисия Викандер, могли отдать Эмилии Кларк.  

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