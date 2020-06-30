Новые сезоны «Смешариков» растянут на пять лет

Новые сезоны «Смешариков» будут точно выходить следующие пять лет — до 2025 года, возможно создание полнометражных мультфильмов, сообщила продюсер анимационного проекта Юлия Николаева.

«Мы планируем сейчас сразу несколько сезонов на следующие пять лет. Кроме того, обдумываем создание новых полнометражных фильмов, хотя на данный момент команда полностью сконцентрирована на новом сезоне», — цитирует Николаеву РИА Новости.

По ее словам, есть вероятность, что новые сезоны будут отличаться. Команда проекта в ближайшее время приступит к обсуждению этого вопроса, однако философия бренда останется неизменной.

«Смешарики» выходят с 2004 года. Основной сериал содержит 210 серий, также есть несколько полнометражных мультфильмов и спецвыпусков. Новые эпизоды основной линии вышли в мае.