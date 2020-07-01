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Голосование по поправкам в Конституцию завершится 1 июля

Источник:
Елена Медведева, Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет по всей России 1 июля. Это дата основного дня голосования, после которого Центральная избирательная комиссия произведет подсчет и объявит окончательные итоги. Если поправки поддержат более половины проголосовавших избирателей, они вступят в силу со дня опубликования результатов.

Изменения в основной закон страны президент России Владимир Путин анонсировал в послании Федеральному собранию 20 января. В тот же день он внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках. Нижняя палата парламента поддержала инициативу президента.

Предполагается внесение 206 поправок к 22 статьям действующей Конституции. Документ не затрагивает фундаментальных основ и не предусматривает изменения глав 1 (по основам конституционного строя), 2 (о правах и свободах человека) и 9 (конституционные поправки и пересмотр Конституции).

Ключевые поправки в Конституцию РФ

Досрочное голосование по поправкам в Конституцию началось с 25 июня и длилось до 20.00 30 июня. Проголосовать можно было на участках в традиционных местах размещения и на выездных пунктах голосования. 

По данным ЦИК, на утро вторника досрочно отдали свои голоса более 49 миллионов человек в России, это 45% от общего числа избирателей. 

Самое активное голосование проходило в Республике Тыва (81%) и в Чеченской республике (78%). Жители Москвы и Нижнего Новгорода получили возможность участвовать в электронном голосовании.

Как голосовать 1 июля?

Накануне основного дня голосования президент обратился к россиянам. Он отметил, что избиратели голосуют не просто за поправки, облеченные в четкие правовые нормы, а за страну, в «которой хотим жить».

«С современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам», — отметил Путин.

Среда, 1 июля, объявлен выходным днем. С 8.00 до 20.00 будут открыты участковые избирательные комиссии по всей стране. Отдать свой голос можно на избирательном участке по месту прописки. Узнать где именно находится «прикрепленный» к прописке участок можно на сайте ЦИК.

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В поисковой строке нужно набрать: регион, город или населенный пункт, район, улицу, номер дома и квартиры. После чего кликнуть «искать». На сайте появится вся информацию о УИК. Избиратель, у которого нет возможности прийти в участок самому по состоянию здоровья, должен позвонить в участковую избирательную комиссию, к которой он прикреплен, и попросить прийти к нему на дом.

На избирательных участках обеспечены меры, призванные защитить от заражения коронавирусом. С собой избирателям ничего брать не надо. На входе голосующим измерят температуру, выдадут маску, перчатки и салфетку. После этого нужно пройти на участок, предъявить паспорт, взять бюллетень и проследовать в кабинку для голосования.

Сами поправки в бюллетене не указаны. Под «шапкой» с официальной информацией и номером избирательного участка вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». 

Ниже пункты — «да» и «нет». Избиратель должен выбрать нужную ему графу и поставить галочку (или иной значок). После этого бюллетень опускается в урну. 

Итоги голосования начнут подводить после закрытия всех УИКов. ЦИК, согласно действующему законодательству, обязан произвести подсчет голосов в течение пяти дней, после этого опубликовать в течение трех дней. 

Поправки будут считаться вступившими в силу со дня опубликования результатов, но только если за них проголосует более половины избирателей.

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