Путин и Лукашенко открыли мемориал солдату во Ржеве

Мемориал Советскому солдату создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Он расположен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области близ федеральной трассы М-9 Москва-Рига.

«Ржевский мемориал — еще один символ нашей общей памяти, символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя, солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма. Время не властно над этим подвигом, и он никогда не должен, не может быть забыт, и уж тем более, затерт, замазан ложью и фальсификациями. Мы такого не допустим», — сказал Путин на открытии мемориала.

Путин и Лукашенко возложили к памятнику гирлянды цветов. В руках они несли букеты красных роз. Также состоялась минута молчания в память солдат, погибших в сражениях подо Ржевом в 1942–1943 годах.

Лукашенко заявил о единстве России и Белоруссии в стремлении защитить правду о победе в Великой Отечественной войне. «Открытие этого мемориала, торжества в российской столице, митинг-реквием в Брестской крепости, парад 9 мая в Минске еще раз показывают, что это наши общие победа, память и слава, которые мы и впредь будем свято хранить. Это и есть реальная связь времен и поколений»,— сказал он.