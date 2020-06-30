Тренер «Сельты» оценил игру Смолова

Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов проделывает много работы на поле, сообщил главный тренер испанского футбольного клуба Оскар Гарсия.

Смолов перешел в «Сельту» из московского «Локомотива» зимой на правах аренды до конца сезона. В составе испанской команды 30-летний нападающий провел 11 матчей и забил два мяча, отличившись в играх с «Реалом» и «Барселоной».

«Он не только забил эти два гола, но и выполняет много работы. Это помогает освободить Яго Аспаса (форвард "Сельты"). Мы довольны его предрасположенностью к работе. Он очень вовлечен в наш проект», — цитирует Гарсию El Desmarque.

Он отметил, что до конца сезона Смолов точно останется в клубе. «Если клуб решит, что он должен остаться, или он сам захочет этого, то, полагаю, будут переговоры», — добавил он.