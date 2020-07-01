Тарифы ЖКХ, самозанятость и детские выплаты: что изменится с 1 июля

Подростки смогут стать самозанятыми предпринимателями, во всех домах появятся «умные» счетчики, семьям с детьми повторно выплатят по 10 тысяч рублей, а банки заблокируют просроченные карты — эти и ряд других важных законов и нововведений заработают в июле 2020 года.

Кроме того, повысятся тарифы ЖКХ, иностранцам станет проще получить гражданство Российской Федерации. Все лекарства и обувь будут промаркированы. Пенсионеров окончательно переведут на карту «Мир», а автомобилистам перестанут выдавать знак «Инвалид».

Рост тарифов ЖКХ

С 1 июля коммунальные тарифы проиндексируют. В среднем по стране услуги ЖКХ вырастут на 4%. В зависимости от региона рост составит от 2,4% до 6,5%. Эти индексы определяют максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по региону.

В Сибири наибольшие индексы установлены для Бурятии и Омской области — 5%, наименьший — для Тувы, там рост не должен превысить 4,1%.

Но не во всех регионах платить станут больше. Власти Кемеровской области уже объявили, что повышение перенесено на 1 сентября.

Детская выплата в 10 тысяч

С 1 июля семьи начнут получать пособие в 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. Выплата будет произведена на всех детей, рожденных с 11 мая 2004 по 30 июня 2020 года включительно.

«В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 миллионов детей», — говорил президент Владимир Путин в обращении к гражданам 23 июня.

Родителям, которые получили аналогичную выплату в июне, деньги перечислят автоматически, подавать повторное заявление не понадобится.

Те, кто ранее не обращался, должны подать заявление в ПФР (можно через портал «Госуслуги») до 30 сентября включительно.

Самозанятая молодежь

С 1 июля все российские регионы смогут вводить специальный налоговой режим для самозанятых. Ранее он в порядке эксперимента действовал только в 23 субъектах России.

Самозанятые платят 4% с доходов, полученных от работы с физлицами, или 6% с доходов, полученных от юрлиц и ИП. Другие обязательные платежи и пенсионные взносы они не платят.

Кроме того, статус самозанятого смогут получить подростки — с 16 лет (а не с 18, как сейчас). Начинающим бизнесменам также выплатят налоговый капитал в размере одного МРОТ (12 130 рублей).

Отмена автознака «Инвалид»

С 1 июля опознавательный знак «Инвалид», дающий право парковаться на специальных местах, выдавать больше не будут. Его заменит запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве.

Теперь на парковках общего пользования должно быть выделено не менее 10% льготных мест, право на которые имеют инвалиды I и II группы, инвалиды III группы при наличии одной из степеней ограничения в передвижении, а также водители, которые перевозят людей с инвалидностью.

Инвалиды или их законные представители до 1 января 2021 года для получения права на бесплатную парковку должны подать заявление в Пенсионный фонд о внесении машины в реестр. Это можно сделать через портал «Госуслуги», а также обратившись лично в многофункциональный центр «Мои документы» или Пенсионный фонд. В заявлении потребуется указать номер, марку и модель автомобиля.

Доступ к реестру получат сотрудники ГИБДД, которые таким образом смогут выявлять и штрафовать нарушителей, а это 5 тысяч рублей.

«Умные» электросчетчики

С 1 июля вступает в силу закон об установке в частных и многоквартирных домах интеллектуальных систем учета электроэнергии. «Умные» счетчики будут дистанционно передавать данные и контролировать количество ресурса.

В новостройках такие приборы будут устанавливать сразу, а в старых домах — по мере выхода из строя старых счетчиков. Этим займутся энергосбытовые компании и электросетевые компании за собственный счет. Расходы на обслуживание новых систем будут включены в тариф за электроэнергию.

Маркировка лекарств и обуви

С 1 июля вводится обязательная маркировка лекарств и обуви. С помощью приложения «Честный знак» на смартфоне можно будет проверить товар, а при выявлении нарушения направить жалобу.

Если лекарство произвели до 1 июля, то оно может продаваться без маркировки до истечения срока годности.

Упрощение получения гражданства РФ

С 24 июля иностранцы или лица без гражданства могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке, если:

состоят не менее трех лет в браке с гражданином РФ, проживающим здесь;

имеют хотя бы одного родителя с гражданством РФ и проживающего в России;

являются гражданами Беларуси, Казахстана, Молдовы или Украины;

получили после 1 июля 2002 года профобразование по аккредитованным программам на территории РФ и работают здесь не менее года до дня обращения.

Запрет на просроченные банковские карты

Просроченные банковские карты перестанут работать с 1 июля. Центробанк продлевал их действие, чтобы граждане меньше посещали кредитные организации во время самоизоляции.

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«В условиях улучшения эпидемиологической ситуации, постепенного снятия ограничительных мер в большинстве регионов Банк России принял решение не продлевать возможность совершения гражданами операций с использованием платежных карт после истечения срока их действия», — говорится в сообщении на сайте регулятора.

Большинство граждан уже могут свободно передвигаться, и почти все офисы банков перешли на стандартный режим работы.

Индексация пенсии пенсионерам-опекунам

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями по возмездному договору, вновь начнут индексировать пенсию. Эта категория лишилась перерасчета выплаты с 2016 года, так как субсидии считались доходом. А работающим пенсионерам ежегодные надбавки не положены.

Авторы вступающего в силу закона посчитали это несправедливым: деньги, выплачиваемые на ребенка, опекуны обязаны тратить сугубо на него и отчитываться за это, в то время как работающие пенсионеры могут тратить зарплату на себя без ограничений.

По предварительным оценкам, индексация коснется 45,8 тысячи пенсионеров, которые являются приемными родителями.

Пенсия на «Мир»

С 1 июля завершается переход физических лиц, получающих пенсии и иные социальные выплаты от ПФР, на карты «Мир». Ранее граждане могли получать эти выплаты на карты, не являющиеся национальными платежными инструментами, до истечения их срока действия.

Однако до 1 октября Банк России не будет применять меры к кредитным организациям в случае зачисления пенсии на карты международных платежных систем.

В ЦБ напомнили, что граждане по-прежнему смогут получать пенсионные выплаты любыми законными способами, в том числе наличными и на банковские счета без использования платежных карт.