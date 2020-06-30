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Путин призвал всех проголосовать по Конституции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин во вторник выступил с очередным обращением к жителям России, в котором призвал каждого проголосовать по поправкам, вносимым в Конституцию и «сказать свое слово» — текст обращения размещен на сайте Кремля.

Путин обратился к народу из Тверской области, где открыли мемориал Советскому солдату.

«Завтра, 1 июля, – основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать своё слово. Голос каждого из вас – самый важный, самый главный», — отметил президент.

Он подчеркнул, что обновленный текст Конституции вступит в силу только при одобрении народа. По его словам, жители голосуют не просто за поправки, а «за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надёжной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчётной обществу».

Досрочное голосование началось 25 июня. По данным ЦИК, на утро 30 июня, проголосовали более 49 миллионов россиян, явка достигла 45,7%.

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